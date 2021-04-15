Два года спустя после пожара в Нотр-Даме: реставрация в фотографиях

Собор Парижской Богоматери окружен новыми строительными лесами. Два года спустя после разрушительного пожара жители и гости французской столицы вновь полны надежды на "возрождение" 850-летнего памятника готической архитектуры, одного из главных символов города.

Нотр-Дам, апрель 2021 года Anne-Christine Poujoulat/AFP

Изображения Нотр-Дама, сделанные этой мирной весной, - прямая противоположность тех, что облетели мир 15 апреля 2019 года, когда собор охватило пламя. Огонь полностью уничтожил большую часть деревянной кровли, часы и шпиль. Последний рухнул на каменный свод и пробил его в трех местах.

Пожар в Нотр-Даме, апрель 2019 года Fouad Maghrane/AFP

Франция затаив дыхание, наблюдала за тем, как эксперты оценивают ущерб, а со всего света поступают пожертвования. Власти обещали восстановить здание в кратчайшие сроки и выступали с эмоциональными речами в поддержку нации, погрузившейся в траур. Всем было ясно, что более полная картина появится позже - после долгой, кропотливой и довольно опасной работы специалистов на месте пожара, в лабораториях и даже лесах страны.

Euronews подготовил подборку фотографий, позволяющую узнать, каких успехов реставраторам удалось достичь за последние два года, несмотря на пандемию коронавируса.

Пожар в Нотр-Даме Philippe Wojazer/AFP

В первую очередь, специалисты приступили к очистке завалов и обеспечению сохранности памятника. Одно из главных последствий пожара - потеря устойчивости конструкций из-за обрушения крыши собора. Кроме того, снизилась прочность известняка, из которого построен собор: при тушении пожара материал активно впитывал воду. Часть каменной кладки была также повреждена пламенем.

Нотр-Дам после пожара AFP

Нотр-Дам после пожара April 16, 2019. Amaury Blin/AFP

Трудными оказались работы и по демонтажу частично расплавившихся строительных лесов, установленных для реставрации шпиля за год до пожара. Их завершили лишь год спустя.

Одновременно были возведены новые леса - реставраторы смогли добраться до тех мест, которые требовалось также демонтировать или отремонтировать.

Реставрация Нотр-Дама Stephane de Sakutin/AFP

Потребовалось многое сделать и для того, чтобы не обрушились другие части здания: например, убрать статуи с северного, южного и западного фронтонов.

Экспертам помогали роботы. Среди прочего, из-за опасности новых обрушений они разбирали завалы внутри Нотр-Дама. Все обломки - в основном дерево, металл, камень и гравий - были тщательно проверены и промаркированы специалистами.

С верхней части сводчатого потолка бригады убирали обугленные части деревянного каркаса и расплавившийся во время пожара свинец с крыши.

Реставрация Нотр-Дама Martin Bureau/AFP

Здание укрепили при помощи деревянного настила. 28 временных распорок были установлены в наружных каменных полуарках – аркбутанах, которые широко использовались в готической архитектуре.

Реставрация Нотр-Дама Thomas Samson/AFP

Реставрация Нотр-Дама Martin Bureau/AFP

Реставрация Нотр-Дама MARTIN BUREAU/AFP or licensors

Реставрация Нотр-Дама Martin Bureau/AFP

Реставрация Нотр-Дама Martin Bureau/AFP

Реставрация Нотр-Дама Martin Bureau/AFP

Первый из около тысячи дубов, выбранных для восстановления разрушенного шпиля Нотр-Дама, был доставлен из леса Берсе в долине Луары. Эти столетние деревья будут высыхать 1,5 года, прежде чем их можно будет использовать.

Реставрация Нотр-Дама March 8, 2021. Jean-Francois Monier/AFP

Реставрация Нотр-Дама Francois Mori/AP Photo

Все остатки конструкции, извлеченные из верхней части сводчатого потолка и других частей здания, были отсортированы на месте - в больших палатках рядом с Нотр-Дамом. Ученые в лабораториях используют найденные предметы в качестве ключевых подсказок для выбора наилучшего и наиболее безопасного способа восстановления интерьера. Начало этих работ запланировано на конец 2021 года.