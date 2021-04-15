Антифранцузские выступления в Пакистане

Посольство Франции в Пакистане рекомендует всем французским гражданам и организациям временно покинуть территорию этой страны из-за массовых антифранцузских выступлений.

Протесты вызвал арест лидера исламской организации «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» Алламы Саада Хуссейна Ризви. Он и его организация в ноябре 2020 года потребовали от правительства Пакистана выслать посла Франции и разорвать торговые связи с этой страной за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда в парижском издании «Шарли эбдо».

Из-за того, что правительства не последовало его совету в апреле Ризви призвал своих сторонников к акциям протеста, а в понедельник был арестован полицией за подстрекательство к беспорядкам. Массовые демонстрации в его поддержку проходят во всех крупнейших городах страны и после ареста Ризви только усилились.

Во вторник в ходе столкновений его сторонников с полицией погибли по меньшей мере четыре человека, сотни были ранены. Протестующие отказываются покидать центр Исламабада. В среду они заблокировали автомагистраль.