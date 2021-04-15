ЕС не намерен платить за Черногорию

Отказ Евросоюза предоставить Черногории финансовую помощь для выплат по кредиту Китаю создаст серьёзные сложности для страны и может, по мнению аналитиков, подорвать её отношения с ЕС. Подгорица должна в скором времени вернуть Китаю около миллиарда долларов за строительство скоростной автострады, но не имеет таких средств ввиду экономических сложностей, отчасти вызванных пандемией.

– Я бы определённо сказал, что это серьёзный стратегический удар по стратегическому влиянию ЕС в регионе, – считает Вук Вуксанович, сотрудник Белградского центра политики безопасности. – Ведь доверие к нему значительно снизится, поскольку теперь большинство балканских столиц увидят, что Евросоюз готов критиковать их за сотрудничество с Китаем, но при этом Брюссель на самом деле мало что делает для противодействия китайскому влиянию.

Китай развивает сотрудничество и с другими странами Восточной Европы. В Будапеште идёт строительство кампуса, где начнёт работу отделение шанхайского университета. Проект, по данным СМИ, финансируется, главным образом, Китаем, а его стоимость составляет 1,5 миллиарда евро. В феврале Венгрия стала первой в ЕС страной, получившей китайскую вакцину от коронавируса.