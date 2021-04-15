Дерек Шовин не будет давать показания в суде

Дерек Шовин не будет давать показания в судеКомментарии
Бывший полицейский Дерек Шовин, обвиняемый в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда, заявил, что не будет давать показания в суде. Заявление об этом было сделано после окончания допроса свидетелей, вызванных стороной защиты. На очереди был допрос самого подсудимого, но он воспользовался правом не свидетельствовать против самого себя, содержащемся в пятой поправке к конституции США.
— Приняли ли вы решение о том, что будете давать показания или воспользуетесь вашим правом, согласно пятой поправке? — спросил своего подзащитного адвокат Эрик Нельсон.
— Я воспользуюсь правом, которое мне дает пятая поправка.
Судья Питер Кэхилл спросил, принял ли Шовин данное решение самостоятельно:
— Обещал ли вам кто-нибудь что-нибудь или угрожал, чтобы помешать вам давать показания?
— Не было ни обещаний, ни угроз, Ваша Честь.
— Уверены ли вы, что принимаете это решение по собственной воле?
— Да, это так.
После этого заявления судья объяснил присяжным заседателям, что отказ подсудимого от дачи показаний не равносилен признанию им своей вины. Заключительные выступления сторон назначены на понедельник.