"Российский Форрест Гамп" пробежал из Санкт-Петербурга до Владивостока

15 месяцев, 10 тысяч километров, 22 региона и 6 пар кроссовок.

"Российский Форрест Гамп" - Максим Егоров, инженер-электрик из Чувашии - пробежал в одиночку из Санкт-Петербурга до Владивостока.

Изначально пересечь почти всю страну марафонец планировал за 6 месяцев.

Взяв на работе бессрочный отпуск, Максим начал свой путь в январе 2020 и рассчитывал поддержать российских спортсменов на Олимпиаде в Токио в июле. Но в его планы вмешалась пандемия, игры перенесли, да и физически преодолеть такую дистанцию оказалось не так просто.

Бежал Максим налегке: в небольшом рюкзаке лишь два комплекта сменной одежды, зарядки для телефона, сухофрукты, вода и... перцовый балончик на случай встречи с дикими животными.

Теперь, когда долгое путешествие окончено, "российский Форрест Гамп" планирует вернуться в северную столицу, правда в этот раз - на самолете.

Во время забега он делал заметки, описывал каждый день и людей. В планах спортсмена-любителя написать книгу о своем невероятном приключении с запада на восток.