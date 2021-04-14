Новый удар по вакцинации в Европе: Брюссель ждёт объяснений от Johnson & Johnson

Евросоюз ждет объяснений по поводу причин приостановки применения однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson в США. Брюссель уже получил первые партии вакцины, но производитель решил отложить ее применение в Европе.

В США у шести женщин в возрасте от 18 до 48 лет на вторую неделю после прививки обнаружились тромбы.

По словам еврокомиссара по здравоохранению Стеллы Кириакидес, Брюссель внимательно следит за ситуацией по другую сторону океана.

Johnson & Johnson на этой неделе официально вышла на рынок ЕС. Италия только что получила свою первую партию из 184 000 доз.

Любая задержка — это еще один удар по отстающей программе вакцинации в Европейском союзе.

Причины: нехватка поставок, логистические проблемы и опасения по поводу образования тромбов у небольшого количества привитых вакциной AstraZeneca. Последняя, как и Johnson & Johnson, в своих вакцинах используют вирус простуды для переноса шиповО го белка коронавируса в организм, вызывая иммунный ответ.

Президент Итальянского Красного Креста с "озабоченностью" следит за новостями об отложенном применении вакцины Johnson & Johnson.

Я полагаю, негативные последствия будут, ведь мы ждем поставки миллионов доз. Но это означает, что средства контроля работают. Если нам нужно быть осторожными, мы должны быть осторожными Франческо Рокка президент Итальянского Красного Креста

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что "в настоящее время неясно", стала ли вакцина Johnson & Johnson причиной редких нарушений свертывания крови.

На прошлой неделе регулятор ЕС подтвердил "возможную связь" между применением вакцины AstraZeneca и редких случаев тромбоза, при этом отметив, что преимущества вакцинации намного выше риска осложнений.