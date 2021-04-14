Демонстрация протеста работников «Алиталии»

Около тысячи работников итальянской авиакомпании Alitalia приняли участие в акции протеста, требуя от праительства оказать с трудом сводящему концы с концами предприятию финансовую помощь. Они отвергли план Евросоюза по резкому сокращению количества персонала компании.

Демонстрация прошла перед зданием министерства экономического развития. ее участники несли плакаты «Руки прочь от Алиталии» и аллкгорический гроб, украшенный флагами ЕС, с торчащим из него хвостом самолета авиакомпании.