Сикхский праздник Вайсакхи в Пенджабе

Сотни скхов собрались в храме в городе Хасан-Абдал в провинции Пенджаб, расположенной на северо-востоке Пакистана, чтобы отпраздновать Вайсакхи - праздник урожая и Нового года. В прошлом году сикхские паломники из других городов Пакисатана и Индии не смогли из-за санитарных ограничений посетить это священное для их религии место. По преданию, здесь назодится отпечаток руки гуру Нананака, основателя сикхизма.

Важной частью памятника яляется омовение в бассейне, расположенном внутри храмового комплекса Гурдавара.