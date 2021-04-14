Сикхский праздник Вайсакхи в Пенджабе

Сотни скхов собрались в храме в городе Хасан-Абдал в провинции Пенджаб, расположенной на северо-востоке Пакистана, чтобы отпраздновать Вайсакхи - праздник урожая и Нового года. В прошлом году сикхские паломники из других городов Пакисатана и Индии не смогли из-за санитарных ограничений посетить это священное для их религии место. По преданию, здесь назодится отпечаток руки гуру Нананака, основателя сикхизма.
Важной частью памятника яляется омовение в бассейне, расположенном внутри храмового комплекса Гурдавара.
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