Умер cоздатель одной одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Бернард Мэдофф

Создатель одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Бернард Мэдофф умер в тюрьме в американском штате Северная Каролина в возрасте 82 лет. В 2009 году суд приговорил его к 150 годам заключения за махинации с ценными бумагами, отмывание денег, мошенничество и дачу ложных показаний.

В 1960 году бизнесмен основал фонд Bernard L. Madoff Investment Securities, который оказался финансовой пирамидой. В нее вложились около трех миллионов человек по всему миру. В результате всего за сорок лет около 37 тысяч жителей 136 стран потеряли в общей сложности почти 65 млрд долларов. Среди жертв финансовых махинаций "американского Мавроди" оказались режиссер Стивен Спилберг, актер Кевин Бейкон, лауреат "Нобелевской премии мира" Эли Визель. Предпринимателя арестовали лишь в 2008 году на фоне финансового кризиса, когда и открылась афера.

Точная причина кончины Мэдоффа пока не называется, но известно, что у него была терминальная стадия почечной недостаточности. Два года назад его адвокаты настаивали на его освобождении ввиду болезни, но тогда суд данное прошение отклонил.

Мэдофф был известен и своей благотворительной деятельностью: он финансировал исследования способов лечения рака и диабета, направлял многомиллионные пожертвования театрам, музеям, еврейским благотворительным организациям.