Иран: оружейный уран нужен для медицины

Власти Ирана подтвердили намерение довести уровень обогащения урана до 60%. Президент Хасан Роухани назвал это ответом на действия Израиля. Он обвинил еврейское государство в «терроризме» после аварии, из-за которой была приостановлена работа над усовершенствованными центрифугами для обогащения урана в Натанзе.

Запуск центрифуг IR-6 в Натанзе сегодня как и доведение обогащения до 60% — всё это ответ на ваши злодеяния. Хасан Роухани президент Ирана

Тегеран заявляет, что проводит ядерные исследования исключительно в мирных целях. По словам президента, это необходимо для медицины. Повышать уровень обогащения урана власти Исламской республики обещают под надзором Международного агентства по атомной энергии.

Вашингтон неоднократно обвинял Иран в разработке ядерного оружия. В 2018 США вышли из соглашения об иранской ядерной программе, которое ограничивало обогащение урана в исламской республике. После этого Иран объявил о последовательном отказе от своих обязательств.

По словам координатора иранской программы в Crisis Group Али Ваеза, развитие событий вокруг иранской ядерной программы не может не вызывать тревогу:

«60-процентное обогащение — это опасно близко к оружейному урану. Конечно, это обострит международную озабоченность по поводу ядерной программы Ирана и, несомненно, приведет к росту напряженности. Для возвращения в ядерной сделке 2015 года потребуется значительно больше усилий».

Заявление об ускорении обогащения урана прозвучало на фоне переговоров о возобновлении действия соглашения по иранской ядерной программе. После смены президента США Вашингтон допускает возможность отмены санкций против Тегерана. В обмен Соединённые Штаты ожидают целый ряд шагов, направленных на ограничение ядерных разработок в Исламской республике.

Какими могут быть эти новые условия, — стороны должны выяснить на переговорах в Вене, которые возобновляются как раз на этой неделе.