Сотрудников DOXA обвинили в вовлечении несовершеннолетних в протесты

Сотрудникам студенческого журнала DOXA предъявили обвинения по делу о вовлечении несовершеннолетних в "противоправные действия" в интернете. Фигурантами, в частности, стали главный редактор Армен Арамян, а также Алла Гутникова, Владимир Метелкин и Наталья Тышкевич. Как заявила последняя "ОВД-Инфо", это связано с опубликованным DOXA 23 января видео о запугивании студентов перед несогласованными протестами, которые прокатились по стране в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В последствии журнал удалил запись по требованию Роскомнадзора.

Истцами по обжалованию запрета видео и являются эти четверо сотрудников, в домах которых утром 14 апреля прошли обыски. Силовики пришли также в дома родителей двоих из них и в саму редакцию. Конфискованы оборудование для съемок, другая техника.

В квартиру главреда, где проходил обыск, не пустили адвоката Леонида Соловьева.

- Меня силой вытолкнул из квартиры один из силовиков. Просто взял и спустил с лестницы. Сначала толкнул на край лестницы, а потом с неё, но мне удалось не упасть, — рассказал он.

В конце января подобное обвинение было предъявлено и руководителю сети региональных штабов Алексея Навального Леониду Волкову. По данным правозащитников из организации "Агора", по данному делу прошли массовые допросы несовершеннолетних манифестантов в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах.

- Давление, с которым столкнулось журналистское сообщество в последнее время — беспрецедентно, но мы не прекратим нашу деятельность. Мы продолжим освещать то, что важно для молодых людей, и продолжим отстаивать их права, - говорится в опубликованном на сайте DOXA в связи с задержаниями и обысками заявлении.

У Басманного суда проходят одиночные пикеты в поддержку DOXA. В соцсетях сторонники задержанных сотрудников журнала призывают людей также приходить к зданию - с паспортом и защитной маской. Предполагается, что сегодня будет объявлено об избрании журналистам меры пресечения. Речь может пойти о запрете им определенных действий.

Судья - Наталья Дударь - известна тем, что приговорила к 3 годам Ильдара Дадина, первого осужденного в РФ на реальный срок за неоднократное нарушение правил проведения митингов и пикетов. В 2014 году она также санкционировала прослушку телефонов сотрудников ФБК.