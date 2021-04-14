Военная кампания США в Афганистане близится к завершению. Американский президент Джо Байден принял решение полностью вывести войска из страны к 11 сентября – 20-й годовщине крупных терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, в ответ на которые США начали в Афганистане военную операцию. Байден заявил, что вывод войск начнётся 1 мая и будет проводиться организовано, продуманно и с соблюдением необходимых мер безопасности:

– Пора завершить самую долгую войну Америки... Войскам пора возвращаться домой. После того, как мы подверглись нападению, мы начали войну, преследуя ясные цели, и мы их достигли: Бен Ладен мёртв, Аль-Каида в Афганистане уничтожена. Пора закончить эту бесконечную войну.

За годы военной кампании в Афганистане погибли более 2400 американских военнослужащих, около 20 тысяч были ранены. Значительные потери понесли и союзники США по коалиции. В среду госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить подробности предстоящей опреации. Предполагается, что союзники будут выводить свои войска из Афганистана синхронно с США.