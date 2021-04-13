Виниловое звучание возвращается

В Мадриде открылся завод по производству виниловых пластинок — первый за более чем 20 лет. В США уже продают больше виниловых пластинок, чем компакт-дисков и эксперты отрасли уверены, что такая же тенденция сложится и в европейских странах. Основатели завода Mad Vinyl Music решили воспользоваться возрождением формата и начала производство в декабре в разгар пандемии.

"Но работать приходится в основном онлайн, поэтому производство очень замедлилось," — говорит Эухенио Лопес, основатель компании Mad Vinyl Music.

Один станок печатает три тысячи виниловых пластинок в день. На месте можно внести изменения, владельцы завода стараются также удовлетворить свои музыкальные предпочтения.

"Мы связались с группами, с лейблами звукозаписи, которые нам нравятся, чтобы сообщить им, что хотим тиражировать либо переиздавать их музыку", — говорит Эухенио Лопес.

Для компании Mad Vinyl Music охрана окружающей среды — приоритет. Поэтому здесь занимаются переработкой использованного пластика.

"В этот завод планировал вложить средства титулованный футболист Майкл Робинсон, но он умер в прошлом году. Владельцы хотят расширить производство в течении года, но все будет зависть от продаж", — передает корреспондент Euronews Карлос Марласка.

В Испании продажи виниловых пластинок за последние четыре годы выросли в три раза, тогда как компакт-диски люди стали покупать в два разе реже.

"Компакт- диск — это маленькая коробочка с музыкой в цифровом формате, можно то же самое скачать онлайн и звучание будет таким же по качеству. И есть виниловая пластика, это формат золотого века музыки — рок и джаз записывали на виниле".

Еще одно преимущество для коллекционеров — конверт пластинки. Но не только. "Грампластинки — это как любовь к кинематографу, в итоге вы открываете для себя множество жанров, иначе вы лишаете себя удовольствия, здесь то же самое — вы открываете для себе еще больше музыки", — говорит владелец магазина Фернандо Веласко.

Фанаты винилового звучания уверены: "Ничто не сравнится с хорошей музыкой на пластинке".

Несмотря на рост продаж и возрождающийся интерес к винилу, музыкальной рынок сегодня — это 80% стриминга.