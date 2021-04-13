Мусульмане отмечают наступление Рамадана

С появлением на закатном небосводе новой луны для мусульман наступил священный месяц Рамадан.

В обычное время толпы паломников заполняют главные святыни ислама в Мекке и Медине, но в этот раз в мечети пустят только тех, кто привился или уже переболел COVID-19.

Для примерно 2 миллиардов мусульман во всем мире наступление Рамадана означает воздержание от еды, питья, курения и интимной близости от рассвета до заката в течение всего месяца.

Вечерний прием пищи после обязательной молитвы, известный как ифтар, обычно совершается в семейном кругу или в ресторанах.

Из-за пандемии коронавируса в рамадан вводятся определенные ограничения, которые по сравнению с прошлым годом были незначительно облегчены.

Так, в ряде стран в этот году снят запрет на ("таравих") - специальную молитву, которая выполняется только в рамадан после обязательной ночной молитвы и длится до появления зари. Также в некоторых мусульманских странах разрешили совершать намазы внутри мечетей, но с соблюдением мер предосторожности. А вот запрет на рамаданные благотворительные столы, которые накрывают всем желающим в период разговения, сохраняется второй год подряд.