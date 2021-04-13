Очищенную воду с АЭС "Фукусима" сольют в океан

Правительство Японии приняло решение слить в океан очищенную от радиоактивных частиц воду с АЭС "Фукусима".

При этом власти гарантируют безопасность предстоящей операции. Процесс подготовки займет примерно два года.

Сейчас в специальных резервуарах на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, очищенной, как отмечается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, извлечь который оттуда технически не удается.

Правительство собирается снизить уровень содержания этого элемента в соответствии с международными стандартами.

Как поступить с очищенной водой - неизбежное препятствие в процессе вывода из эксплуатации АЭС "Фукусима-дайичи". Мы позаботимся о том, чтобы уровень безопасности был даже значительно ниже допустимых показателей. И правительство приложит все усилия, чтобы избежать распространения необоснованных слухов Ёсихидэ Суга премьер-министр Японии

Такое решение вызвало широкое недовольство, в частности, среди представителей рыболовной индустрии и местного населения, а также соседних стран - Китая и Южной Кореи.

При этом США сочли "взвешенным" решение Японии о сбросе в океан вод с АЭС "Фукусима", пострадавшей от цунами в 2011 году.