Очищенную воду с АЭС "Фукусима" сольют в океан
Правительство Японии приняло решение слить в океан очищенную от радиоактивных частиц воду с АЭС "Фукусима".
При этом власти гарантируют безопасность предстоящей операции. Процесс подготовки займет примерно два года.
Сейчас в специальных резервуарах на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, очищенной, как отмечается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, извлечь который оттуда технически не удается.
Правительство собирается снизить уровень содержания этого элемента в соответствии с международными стандартами.
Такое решение вызвало широкое недовольство, в частности, среди представителей рыболовной индустрии и местного населения, а также соседних стран - Китая и Южной Кореи.
При этом США сочли "взвешенным" решение Японии о сбросе в океан вод с АЭС "Фукусима", пострадавшей от цунами в 2011 году.