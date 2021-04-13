Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич

Бывший солист группы "Песняры" белорусский музыкант Леонид Борткевич умер в Минске в возрасте 71 года.

"Сегодня в Минске скончался один из легендарных "Песняров" Леонид Борткевич", - говорится в опубликованном во вторник сообщении в группе коллектива в Facebook.

По информации местных СМИ, Борткевич скончался от сахарного диабета.

Заслуженный артист Беларуси Леонид Борткевич был солистом вокально-инструментального ансамбля "Песняры" в 1970-1980 годах, а затем в 1999-2003 годах . В его исполнении звучали такие песни, как "Вероника", "Александрина", "Березовый сок", "Белоруссия". В 2003 году возглавил ансамбль "Песняры" под руководством Леонида Борткевича, с которым выступал до недавнего времени.

Борткевич родился 25 мая 1949 года. Окончил архитектурный техникум и какое-то время работал по профессии. Во время учёбы Борткевич был солистом местного оркестра, и позднее стал вокалистом ансамбля "Золотые яблоки".

В 1970 г. был включён в состав ВИА "Песняры", где проявил себя как один из лучших вокалистов ансамбля. В 1980 поступил в ГИТИС и был вынужден прекратить работу в ансамбле. В 1989 Борткевич вместе с семьей уехал в США, но затем вернулся в Беларусь и вновь стал солистом "Песняров".