Украина: конфликт интересов

В руководстве НАТО обвиняет Москву в создании напряжённости и требуют отвести российские войска от границы с Украиной.

Между тем, по заявлению российского МИДа, именно Соединённые Штаты и НАТО сознательно превращают Украину в пороховую бочку. При этом значительный рост объёмов поставок вооружений на Украину из стран НАТО, представляет серьёзную угрозу безопасности России.

– Значительное наращивание военных сил Россией неоправданно, необъяснимо и вызывает глубокое беспокойство, – заявил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО. – Россия должна положить конец этому наращиванию на Украине и вблизи её границ, прекратить провокации и немедленно приступить к деэскалации.

– Украина не желает войны, – заявил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. Мы не планируем ни наступления, ни эскалации. Украина привержена дипломатическим и политическим средствам урегулирования конфликта.

Западные аналитики признают, что интересы Запада на Украине не совпадают с интересами России, которая проявляет готовность их отстаивать. Говорит Бруно Лете, аналитик по вопросам безопасности и обороны:

– Я убеждён, что наращивание сил, которое мы наблюдаем сейчас на границе – это демонстрация Путиным своих мускулов. Он даёт понять, что по-прежнему силён, и что Россия может действовать вразрез интересам Запада на Украине.

По данным СМИ, за последние полтора месяца Украина перебросила дополнительные силы к линии противостояния в Донбассе, участились обстрелы населённых пунктов самопровозглашённых ЛНР и ДНР. Более 600 тысяч жителей этих территорий уже получили российское гражданство.