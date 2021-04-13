МАГАТЭ поддержало сброс воды с «Фукусимы» в океан

Решение Японии слить в океан воду, накопившуюся на аварийной атомной электростанции "Фукусима-1", вызвала возмущение в соседних Китае и Корее и критику со стороны антиядерных активистов.

Но большинство специалистов сходятся на том, что у Японии нет выбора и что сброс отработанной воды являются обычным этапом в обслуживании атомных электростанций при условии, что эта вода была надлежащим образом очищена.

«Единственно возможная альтернатива это хранение воды в баках, а они уже заполнены на 90%, — считает профессор Эссекского университета Наташа Линдстедт. — И если из них произодёт утечка или еще что-то с ними случится, чего исключать нельзя, вреда людям будет гораздо больше, чем при сбросе этой воды в океан. Большая часть научного сообщества согласна с тем, что это не будет иметь заметных последствий для здоровья людей».

Международное агенство по атомной энергии поддержало решение Японии, назвав его соответствующим международной практике. Как отмечается в заявлении организации, Япония обращалась в МАГАТЭ с просьбой о сотрудничестве:

«Мы будем плотно сотрудничать с Японией перед, во время и после сброса воды. Мы направим в Японию наблюдательную миссию по вопросам безопасности и будем принимать участие в мониторинге за состоянием окружающей среды».

Процесс подготовки к операции по сбросу свыше млн тонн воды займет примерно два года. Японские власти утверждают, что эта вода была очищена от большинства радиоактивных элементов; не удалось избавиться только от изотовпов трития.