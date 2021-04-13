Байден хочет вывести войска США из Афганистана

Президент США Джо Байден намерен вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября этого года. В этот день исполнится 20 лет со дня серии террористических атак в США, которые стали причиной американского вторжения в Афганистан в октябре 2001 г.

Об этих планах заявил во вторник представитель администрации президента США на спецбрифинге, посвященном ситуации в Афганистане. По его словам, анализ этой ситуации убедил Байдена, что при применявшихся до сих пор критериях американские войска могут остаться в Афганистане навсегда. Поэтому было принято решение, положить конец 20-летней афганской операции.

Ожидается, что более подробно о плане вывода американских войск из Афганистана в среду расскажет сам президент Байден. По словам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, детали вывода войск обсуждаются с союзниками США по НАТО, которые также направили свои воинские контингенты в Афганистан.