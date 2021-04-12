В мире растет число случаев заражения коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа случаев заражения коронавирусом и летальных исходов от COVID-19 . Очередной антирекорд установлен в Индии, где за сутки инфекцию выявили почти у 170 тысяч человек. Общее число заболевших COVID-19 в этой стране превысило 13,5 миллионов.

Мария Ван Керхове, эксперт ВОЗ: "В настоящее время мы находимся в критической точке пандемии. Эпидемическая кривая ползет вверх. Уже седьмую неделю подряд наблюдается рост заболеваемости СOVID-19. В течение прошлой недели было выявлено свыше 4,4 миллиона инфицированных".

По данным ВОЗ, в мире сделано более 780 миллионов прививок от коронавируса. И это вселяет оптимизм. Вместе с тем, эксперты предупреждают: хотя вакцины представляют собой "жизненно важный и мощный инструмент" в борьбе с пандемией, нельзя забывать о социальном дистанцировании, ношении масок, мытье рук, тестировании и изоляции заболевших.

Тедрос Аданом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ: "Неразбериха, самоуспокоенность и несогласованность в том, что касается мер в сфере общественного здравоохранения и их применении, ведут к расширению передачи COVID-19 и стоят жизней".

За примером далеко ходить не надо. Вопреки советам медиков, сотни тысяч паломников индуистов совершили омовение в реке Ганг, воды которой они считают священными. Церемония стала частью фестиваля Кумбха Мела.