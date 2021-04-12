Космический триуфм: в России отмечают 60-летие полета в космос Юрия Гагарина

В России отмечают День космонавтики и 60-летие полета в космос первого человека на Земле - советского космонавта Юрия Гагарина. Президент России Владимир Путин во время поездки в саратовский город Энгельс, побывал на месте приземления Гагарина, и возложил цветы к установленному там памятнику космическому первопроходцу.

Для советских людей полет Гагарина стал триумфом и национальной гордостью. Для всего мира - доказательством того, что человечество может выйти за пределы своей планеты.

Представители общественных организаций и КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым возложили цветы к месту захоронения Гагарина у Кремлевской стены.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: "Это самый известный человек на планете. Он - наше знамя, наша городость. Он - олицетворение .сына русской земли".

"Советы победили в космической гонке" - признали зарубежные СМИ, называя полет Гагарина событием номер один двадцатого века. Советским космонавтом восхищались во всем мире. Помимо технических достижений, ключевыми факторами успеха 108-ми минутного полета стали воля и выдержка космонавта.

Вадим Лукашевич, авиационный эксперт: "По сути, его задача была - выжить. Это - главное, учитывая что вероятность успеха на тот момент оценивалась не более чем в 60% всего , чуть больше половины. На этапе выведения ракеты были участки, где спасение невозможно".

12 апреля ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился Юрий Гагарин. "Восток-1" совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловка Саратовской области.