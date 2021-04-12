За взрывом на ядерном объекте в Иране мог стоять Израиль

За взрывом, повлекшим аварию в распределительной электросети на иранском ядерном объекте в городе Натанз, стоит Израиль. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The New York Times.

Как отмечает издание, "отключение электроэнергии, по всей видимости, было вызвано умышленно спланированным взрывом".

Представители американских и израильских разведок в беседе с NYT заявили, что в этом "сыграл роль Израиль".

Эту версию подтвердила и газета Jerusalem Post. По ее информации, инцидент произошел в результате кибератаки, за которой, вероятно, стоит израильская разведка "Моссад".

Авария в распределительной электросети на иранском ядерном объекте произошла на следующий день после запуска производства новых центрифуг для обогащения урана. Это противоречит условиям международного соглашения о ядерной программе Исламской республики.

После выхода США из ядерной сделки и возврата санкций против Ирана, Тегеран отказался выполнять свою часть ограничений.

По словам официального представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди, пострадавших и загрязнения окружающей среды после аварии нет, а сам инцидент он назвал "проявлением ядерного терроризма".