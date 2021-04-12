Последняя воля принца Филиппа

Незадолго до смерти супруг королевы Елизаветы II принц Филипп обратился к своему старшему сыну Чарльзу с тремя просьбами. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на королевского биографа Роберта Джобсона.

По его словам, в стенах лондонской больницы герцог Эдингбургский попросил сына позаботиться о королеве после его смерти, а также возглавить британскую королевскую семью и, поведал, в каком направлении вести ее в последующие годы. В конце беседы принц Филипп пожелал отправиться домой и провести последние дни жизни в родном Виндзорском замке.

После воскресной церковной службы в резиденции британских монархов два младших сына королевской четы сказали несколько добрых слов о почившем отце.

Принц Эдвард, граф Уэссекский:

— Необыкновенная дань уважения и воспоминания, которыми все были готовы поделиться, потрясли до глубины души. И это показывает, что он кроме того, что был нашим отцом, дедом, свекром, так много значил для других людей.

Принц Эндрю, герцог Йоркский:

— Королева, как и следовало ожидать, невероятно стоический человек ... Она назвала эту утрату, оставившей огромную пустоту в ее жизни. Но мы, семья, близкие объединяемся, чтобы поддержать ее.

Похороны герцога Эдингбургского Филиппа пройдут 17 апреля в узком семейном кругу. Траурную церемонию возглавит наследник британского престола принц Чарлз с сыновьями Уильямом и Гарри. Последний уже прилетел в Лондон из Калифорнии. Как сообщается, принц Гарри сразу отправился в Кенсингтонский дворец (где жил раньше с семьей), где будет находиться на время карантина. Его жена Меган Маркл не сможет присутствовать на похоронах, так как находится на позднем сроке беременности.

Младший сын принца Чарльза вернулся в Великобританию впервые с марта 2020 года, когда вместе с супругой отказался от обязанностей членов королевской семьи. Ровно через год в свет вышло резонансное интервью принца Гарри и Меган Маркл, бросившее тень на британский королевский двор.