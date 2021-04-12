"Земля кочевников" — триумфатор британской кинопремии BAFTA
В Лондоне, в пустом Альберт-холле, прошла 74-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Триумфатором вечера стала кинолента "Земля кочевников", получившая награду сразу в 4 номинациях: лучший фильм, лучшая режиссерская и операторская работы и лучшая женская роль.
Картина молодого американо-китайского режиссера Хлои Чжао рассказывает об американских кочевниках, чей смысл жизни - в дороге.
Сыгравшая в "Земле кочевников" главную женскую роль дважды лауреат премии "Оскар" Фрэнсис Макдорманд была признана лучшей актрисой.
Лучшим актером стал сэр Энтони Хопкинс за главную роль в фильме французского режиссера и драматурга Флориана Зеллера "Отец".
Картина рассказывает о впадающем в старческую деменцию пожилом мужчине и его взаимоотношениях с дочерью. Фильм также отметили призом за лучший адаптированный сценарий.