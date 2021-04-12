"Земля кочевников" — триумфатор британской кинопремии BAFTA

В Лондоне, в пустом Альберт-холле, прошла 74-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Триумфатором вечера стала кинолента "Земля кочевников", получившая награду сразу в 4 номинациях: лучший фильм, лучшая режиссерская и операторская работы и лучшая женская роль.

Картина молодого американо-китайского режиссера Хлои Чжао рассказывает об американских кочевниках, чей смысл жизни - в дороге.

Спасибо большое. Мы хотели бы посвятить эту награду кочевой общине, которая так тепло приняла нас. Они поделились с нами своими мечтами, своей борьбой и своим глубоким чувством собственного достоинства Хлоя Чжао режиссер фильма "Земля кочевников"

Сыгравшая в "Земле кочевников" главную женскую роль дважды лауреат премии "Оскар" Фрэнсис Макдорманд была признана лучшей актрисой.

Лучшим актером стал сэр Энтони Хопкинс за главную роль в фильме французского режиссера и драматурга Флориана Зеллера "Отец".

Картина рассказывает о впадающем в старческую деменцию пожилом мужчине и его взаимоотношениях с дочерью. Фильм также отметили призом за лучший адаптированный сценарий.