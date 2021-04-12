Рамадан во время пандемии

Во многих странах мира священный для мусульман месяц Рамадан вновь пройдет в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса.

В Пакистане введен очередной локдаун. Богословы призывают верующих соблюдать санитарные требования. Большинство рынков и торговых центров в стране закрыты. Работают только овощные и фруктовые базары. в понедельник пакистанцы выстроились в очереди , чтобы купить финики — неотъемлемую часть трапезы во время поста.

В Египте в этом году, в отличие от прошлого, Рамадан пройдет без комендантского часа. В Марокко принято решение увеличить его продолжительность, а в Тунисе — сократить.

Правительство Иордании приняло решение пойти на послабления карантинного режима и позволило подданным посещать мечеть дважды в день — на рассвете и на закат.

В России регионах Северного Кавказа не планируют ограничивать верующих, желающих совершить коллективную молитву. В мечетях Татарстана во время разговения одновременно могут находиться не более 100 человек.

В Турции из-за резкого роста числа заражений коронавирусом на период Рамадана вновь вводится локдаун по выходным, закрываются кафе и рестораны, верующим запрещено собираться на ифтар — вечерний прием пищи.

Ранее власти Саудовской Аравии заявили, что в период Рамадана верующие смогут совершить традиционное паломничество в священный город Мекку только при условии вакцинации от Covid-19.