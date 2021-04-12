Гибель Данте Райта: сотрудница полиции перепутала элетрошокер и пистолет

В американском городе Бруклин-Сентере (штат Миннесота), где расследуют обстоятельства гибели афроамериканца Данте Райта, обнародована видеозапись инцидента. Она зарегистрирована с камеры, установленной на теле сотрудницы полиции.

В минувшее воскресенье Райта остановили на трассе за нарушение правил дорожного движения. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что ранее был выдан ордер на арест молодого человека. Когда стражи порядка попыталась задержать Райта, он вернулся в машину. Офицер полиции выстрелила в него. Мужчина проехал несколько кварталов, после чего столкнулся с другим автомобилем и скончался на месте.

Глава полиции Бруклин-Сентера Тим Гэннон, комментируя видео, сказал, что полицейская хотела применить электрошоковое устройство, но совершила ошибку, и произвела выстрел из огнестрельного оружия.

Инцидент, произошедший за несколько часов до начала очередного заседания суда по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, вызвал беспорядки в Бруклин-Сентере. Волнения распространились и на Миннеаполис, крупнейший город штата Миннесота. К обеспечению безопасности в штате была подключена Национальная гвардия США.