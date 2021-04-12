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Испания

Четыре человека погибли при попытке доплыть из Африки на Канары

 Андрей Позняков
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Береговая охрана Испании буксирует лодку мигрантов
Береговая охрана Испании буксирует лодку мигрантов   -   Авторское право  Кадр из видео ESRTVE via EBU
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Четыре человека погибли при попытке добраться из Африки до Канарских островов на неприспособленной для морских путешествий лодке. Об этом стало известно после завершения спасательной операции береговой охраны Испании.

Сообщение о дрейфующей лодке поступило от рыбаков. Для эвакуации людей были направлены вертолёты. Согласно официальным данным, в лодке находились 23 человека. 19 удалось спасти, они госпитализированы, трое — в тяжёлом состоянии.

В сообщении подчеркивается, что погибшие и пострадавшие воспользовались одним из самых опасных миграционных маршрутов. С начала этого года на пути к Канарским островам в море погибли не менее 20 мигрантов.