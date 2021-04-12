Иран намерен отомстить Израилю

Иранские власти не сомневаются, что именно Израиль организовал диверсию, которая привела к аварии в распределительной электросети на ядерном объекте в Натанзе в воскресенье. Сообщается, что уже установлена личность человека, причастного к инциденту, и что ведутся его поиски.

– Сионистский режим своими действиями попытался отомстить народу Ирана за его терпение и мудрое отношение к отмене санкций со стороны США, – заявил Саид Хатибзаде, представитель МИД Ирана. –Ответом Ирана будет месть сионистскому режиму в должное время и в должном месте.

По данным западных СМИ, на объекте произошёл мощный взрыв, который серьёзно повредил энергосистему, а на восстановительные работы может потребоваться до десяти месяцев.

Между тем Тегеран утверждает, что процесс обогащения урана не был прерван из-за аварии, благодаря подключению аварийного энергоснабжения.

В воскресенье в Израиль прибыл с двухдневным визитом министр обороны США Ллойд Остин. Он никак не прокомментировал инцидент в Иране, но подчеркнул, что новая американская администрация привержена обеспечению безопасности Израиля.