Германия: кому быть кандидатом в канцлеры?

В Германии лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер, получив поддержку президиума своей партии, стремится оставаться кандидатом блока ХСС/ХДС. Между тем президиум Христианско-демократического союза поддержал лидера своей партии, Армина Лашета. Ранее Зёдер заявлял, что в таком случае откажется от борьбы, но теперь он настроен иначе.

– Очевидно, что ситуация серьёзная, времена для ХДС / ХСС сейчас очень непростые, – заявил Зёдер. – Поэтому было бы справедливо и разумно всё пересмотреть в ближайшие несколько дней. Фракция хочет принять участие в этом процессе, некоторые организации настроены критически относительно Лашета, поэтому будет правильно и целесообразно уделить этому вопросу больше времени.

Согласно опросам, Зёдер пользуется большей популярностью у избирателей, чем его соперник. Со своей стороны, получив поддержку ХДС, Лашет стремится развить успех. После голосования президиума, он уже высказался о том, как ему представляется будущая роль канцлера:

– После пандемии Германии необходимо будет приложить большие усилия для восстановления экономического роста, экономической мощи и серьёзной бюджетной политики. Но нашим европейским соседям придётся ещё труднее, в Евросоюзе возникнут трения, а проблемы во всём мире усилятся. В моём понимании, федеральный канцлер занимает европейскую должность.

И Лашет, и Зёдер стремятся к тому, чтобы кандидат блока на пост канцлера был объявлен до конца этой недели. По этому вопросу разногласий у них нет.