Правые популисты хотят развода ФРГ с ЕС

Правые популисты обещают вывести ФРГ из состава Евросоюза в случае победы на выборах в Бундестаг, которые пройдут в сентябре.

На съезде партии "Альтернатива для Германии" — крупнейшей оппозиционной фракции в парламенте — делегаты представили предвыборную программу, в которой выразили уверенность в необходимости создания нового европейского сообщества на основе единых интересов и единой экономики.

В документе также содержится обещание запретить переселение в страну родственников принятых в Германии беженцев.

600 делегатов встретились в Дрездене несмотря на санитарные ограничения. Партия выступила с критикой правительственных мер, обвинив власти в проведении политики страха под предлогом борьбы с пандемией коронавируса.

По данным последних соцопросов, правые популисты теряют поддержку избирателей, но смогут пройти в парламент и вновь стать крупнейшей оппозиционной партией.

В начале марта Федеральное ведомство по охране конституции установило официальный надзор за представителями партии, заподозрив "АдГ"в правом экстремизме.