Ракеты в небе в честь Гагарина

Десятки маленьких ракет взлетели над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Их создали юные питерские моделисты - школьники и студенты. Основным материалом, который они использовали, стала бумага. Модели весом не более 350 г взлетали на высоту от 30 до 200 метров благодаря настоящей реактивной тяге - её создавал кампактный двигатель на твёрдом топливе промышленного производства. Приземлялись ракеты гна парашюте.
Петропавловская крепость для этого мероприятия была выбрана не случайно. Здесь, в Иоанновском равелине в 30-х годах прошлого века размещались мастерские Газодинамической лаборатории - первой опытно-конструкторской организации по разработке ракетных двигателей.
Запуск был произведён накануне Дня космонавтики, который празднуется 12 апреля. В 1961 году в этот день Юрий Гагарин стал первым человеком, отправившемся в космическое путешествие. Он остаётся национальным героем России и символом советского господства в космической гонке и сейчас.
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