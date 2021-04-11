Скейтборд и ролики для тяжеловесов

Десятки людей собрались на первую встречу участников нового клуба Chub Rollz в городе Аламида (штат Калифорния, США). Все они хотят бросить вызов стереотипам в спорте. Основатель клуба Энди Дюран говорит, что хочет помочь тем, кто из-за своей конституции якобы не подходит для катания на роликах или скейтборде. "Мы намереваемся создать пространство, в котором люди плюс-сайз будут чувствовать себя в безопасности, и не будут бояться, что кто-нибудь станет смеяться над их способностями". "К сожалению, в нашем обществе люди с большим весом не всегда чувствуют себя желанными посетителями спортивных залов и открытых площадок", - сетует одна из участниц сбора. "Поэтому я хочу поддержать всех, кто хочет кататься на роликах и скейтборде".
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