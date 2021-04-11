Самиздат в Мьянме: молодежь противодействует цензуре

Военные в Мьянме уже почти два месяца ограничивают доступ к интернету и подавляют распространение информации и свободу слова. Молодые сторонники демократии в этих условиях начали противодействовать цензуре, выпуская собственную газету под названием "Молотов". Тысячи читателей по всей стране скачивают файл в формате PDF с публикацией и затем тиражируют газету в своих города, раздавая ее соседям и знакомым.

"Даже если кого-то из нас арестуют, если другие люди, которые продолжат издавать газету "Молотов". Если кого-то их нас убьют, то кто-то еще придет вслед за павшим. Наша газета "Молотов" будет существовать до тех пор, пока революция не закончится успехом", — говорит главный редактор газеты, он вынужден скрывать свою личность, чтобы избежать преследования.

С начала февраля жертвами столкновений между протестующими и силовиками стали уже свыше 700 человек. Более 80 участников демонстрации погибли в пятницу в городе Баго. 3000 человек арестованы.

Военные Мьянмы 1 февраля ввели режим чрезвычайного положения и сместили руководство страны, утверждая, что результаты парламентских выборов были сфальсифицированы.

За это время были задержаны 64 журналиста, 33 из них до сир пор находятся в заключении, военные отозвали лицензию у пяти СМИ.