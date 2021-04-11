"Мой дорогой папа": в Соединенном Королевстве прощаются с принцем Филиппом

Соединенное Королевство и страны Содружества прощаются с покойным супругом королевы Елизаветы II, герцогом Эдинбургским Филиппом. Королевские военно-морские силы Великобритании, где он начал служить в 1939 году, почтили его память орудийным салютом.

"Мой дорогой папа был особенным человеком", — рассказал сын Филиппа, наследник британского престола принц Уэльский Чарльз. — Я хочу особенно отменить, что мой отец на протяжении последних 70 лет преданно служил королеве, семье и стране, а также всем странам Содружества наций и, как вы можете себе представить, я и моя семья будем очень по нему скучать".

Похороны пройдут 17 апреля в узком семейном кругу в часовне Святого Георгия; до этого тело принца останется в Виндзорском замке под Лондоном. Принц Гарри прилетит из Калифорнии, чтобы проводить в последний путь своего деда. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон не примет участие в церемонии из-за ограниченный связанных с пандемией коронавируса.

В Великобритании действует общенациональный траур.