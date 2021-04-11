Киргизия становится президентской республикой

Обновление: По предварительным данным Центризбиркома, проект новой Конституции Киргизии может получить поддержку подавляющего большинства избирателей. За него проголосовали ок. 80%. Явка составила более 35%.

Киргизия решает судьбу республики. В стране прошёл референдум о принятии новой Конституции, которая утверждает президентскую форму правления. Если реформа будет реализована, полномочия главы государства будут значительно расширены: в частности, он будет руководить правительством и самостоятельно определять его состав, а также сможет предлагать свои законопроекты.

Как вы знаете, до сегодняшнего дня в течение 30 лет мы меняли Конституции много раз, и каждый раз мы переписывали проект Конституции у других государств. На сегодняшний день эту Конституцию впервые подготовили мы сами. Садыр Жапаров президент Киргизии

Конституционная реформа и переход к президентской форме правления были главными обещаниями Садыра Жапарова, который стал главой государства на фоне политического кризиса прошлой осени. Жапаров заявлял о желании положить конец «кадровым беспорядкам». Оппоненты обвиняют его в попытке узурпировать власть.