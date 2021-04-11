Король Иордании помирился с братом

На церемонии по случаю 100-летия создания эмирата Трансиордания на бывшей британской подмандатной территории король Иордании Абдалла II появился бок о бок с принцем Хамзой бен Хусейном. Вместе с другими членами королевской семьи они возложили венки в мавзолее у дворца Рагдан в Аммане, где похоронены их предки.

Это первое совместное появление на публике сводных братьев после раскрытия спецслужбами королевства заговора - сообщалось, что в нём приняли участие "как внешние, так и внутренние силы". Позже король обратился с посланием к своим подданным, заверив их, что готовившийся мятеж удалось подавить в зародыше, и что стабильности и безопаснрости страны больше ничто не угрожает.

Хамза бен Хусейн, ранее лишённый титула наследного принца, посллдние 15 лет участия в государственных делах не принимал. Но с начала года насторожил спецслужбы своим контактами с оппозицией и критиками правления Абдаллы II. Это было расценено как вызов монарху.

Конфликт между братьями уладил их дядя принц Хасан бен Талал. Принц Хамза направил Абдалле II примирительное письмо, в котором заявил, что ставит интересы Иордании выше всех других ссображений.