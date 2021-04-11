Теракт назван причиной аварии на иранском ядерном предприятии

Обновление: Авария в распределительной электросети на ядерном объекте в Натанзе стала следствием теракта. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

Из-за аварии было прервано энергоснабжение иранского ядерного объекта в Натанзе. Это произошло спустя считанные часы после торжественного запуска на этом предприятии усовершенствованных центрифуг для обогащения урана. По официальным данным, от сбоя в подаче электричества никто не пострадал, нет и негативных последствий для экологии.

Правительство объявило о расследовании обстоятельств произошедшего, не уточняя, может ли это быть связано с кибератаками, с которыми периодически сталкиваются ядерные объекты Ирана. Эту версию распространяют израильские СМИ без ссылок на верифицируемые источники .

Запущенное в субботу производство новых центрифуг для обогащения урана противоречит условиям международного соглашения о ядерной программе Исламской республики. После того, как Вашингтон объявил о выходе из договора и возврате санкций против Ирана, Тегеран отказался соблюдать возложенные на него ограничения.

После смены президента США активизировались переговоры о возврате к ядерной сделке, в частности, об отказе от обогащения урана в обмен на отмену санкций.