Китай признал невысокую эффективность своих вакцин

В Китае впервые признали невысокую эффективность своих прививок от коронавируса. Санитарные власти КНР рассматривают вопрос о возможности смешивания вакцин разного производства, сообщил глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу.

В ходе клинических испытаний в Бразилии было установлено, что эффективность препарата китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd лишь немногим превышает 50%. Для сравнения, у российских и западных аналогов этот показатель выше 90%.

Между тем, по данным компании Sinovac, тяжелое течение COVID-19 вакцина предотвращает на 80%. Использование иностранных препаратов для прививок от коронавируса в Китае пока не одобрено.

По состоянию на конец субботы, в стране было использовано более 164 миллионов доз вакцины против COVID-19. При этом численность населения КНР превышает миллиард триста миллионов человек. Ранее в Пекине заявляли, что к середине лета планируется вакцинировать более миллиарда граждан.