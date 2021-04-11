Стена памяти албанских беженцев

На границе Северной Македонии и частично признанной республики Косово на территории бывшего лагеря для беженцев открылся мемориал, посвященный сотням тысяч этнических албанцев, которые были изгнаны региона во время войны в 1999 году. Из-за санитарных ограничений в церемонии смогли принять участие только около 50 человек.

"Это стена нашей памяти, она представляет собой боль 440 тысяч человек, которые проходили здесь в 1999 году после гуманитарного кризиса и вмешательства прогрессивных сил, помешавших исчезновению целого народа", — говорит Яхья Лука, представитель ассоциации беженцев.

"Я помню тот день, у меня на руках была моя дочь, тысячи беженцев устало брели по дороге, без еды и воды, я кормила дочь грудью и казалось, что эта дорога никогда не закончится", — рассказывает Шерифе Люта, которой сегодня 43 года. Она и ее дочь изображены на этой мозаике. В начале 1990-х в крае Косово проживали свыше 1,5 млн этнических албанцев, многих на поезде перевезли на территорию сегодняшней Северной Македонии.