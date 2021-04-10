Сальвини решили не судить

Прокуратура Италии решила не привлекать к суду бывшего главу МВД страны и лидера крайне правой партии Лига Маттео Сальвини. Обвинение утверждало, что Сальвини незаконно удерживал мигрантов, не позволив им в жару сойти с борта корабля "Грегоретти". Но в субботу прокурор Катании Андреа Бономи заявил, что решение Сальвини не нарушает международные договоры и не может рассматриваться как "похищение".

"Я счастлив, - сказал Сальвини, выйдя из здания суда. - Прокурор исключил состав преступления, незаконного удержания людей. Он сказал, что я соблюдаю национальные и международные законы. Мы спасли жизни, мы разбудили Европу, мы восстановили достоинство и безопасность Италии. А сейчас я спокойно возвращаюсь к моим детям в надежде, что 14 мая это дело будет наконец закрыто".

В июле 2019 года Маттео Сальвини в качестве главы МВД в правительстве Джузеппе Конте в течении шести дней не разрешал более чем ста мигрантоам, спасённым в Средиземном море, сойти на итальянскую землю , ожидая согласия еевропейских партнёром на их распределение. Он утверждал, что действовал в национальных интересах при полной поддержке правительства. Решение о продолжении судебного разбирательства будет принято 14 мая.