Бывшего премьера Португалии обвиняют в отмывании денег

Бывший премьер-министр Португалии Жозе Сократеш вновь предстанет перед судом по делу об отмывании денег и фальсификации документов. Вместе с тем судья в Лиссабоне сообщил, что истек срок исковой давности по более чем десяти коррупционным обвинениям.

Экс-глав правительства был задержан в 2014 году и провел в заключении около года, после чего суд позволил ему дожидаться окончания расследования на свободе.

"Народу Португалии на протяжении семи лет рассказывали про меня неправду. Причины, по которым меня арестовали и оклеветали — ложные. Сегодня это было доказано и судья подробно все объяснил. Это неправда, что у меня есть богатство, которое я держу в секрете", — говорит Жозе Сократеш.

Вынесение судебного решения отложено как минимум на один год. Жозе Сократеш — первый в истории Португалии глава правительства, против которого проводится антикоррупционное расследование.

Прокуратура утверждает, что Сократеш с 2005 по 2011 годы присвоил себе 34 миллиона евро. Все обвинения отвергает.