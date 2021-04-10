Потерянный древний город найден в Египте

Эту находку некоторые археологи уже называют самой важной со времён открытия гробницы Тутанхамона в Долине царей в 1922 году. В южной египетской провинции Луксор на западном берегу Нила обнаружен затерянный город основанный около 3500 лет тому назад в золотую эру Древнего Египта - во времена фараона Аменхотепа III из 18-ой династии. Открывшие его археологи говорят, что в своё время это был крупный административный центр империи фараонов, но затем пришёл в упадок, был покинут и его занесло песками.

Раскопки были начаты на этом месте в прошлом году. Археологам под руководством Захи Хавасса открылись полуразрушенные стены домов из сырцового кирпича - некоторые из них достигают в высоту до 3 метров. Найдены также многочисленные артефакты - глиняые сосуды, украшения , талисманы-скарабеи, цветная керамика, инструменты для прядения и ткачества, а также скелеты домашних животных. На некоторых глиняных кирпичах сохранилась печать фараона Аменхотепа III. К северу от поселения обнаружено большое кладбище, а также гробницы, высеченные в скале.

Но некоторые учёные-египтологи считают, что преждевременно говорить об обнаружении города, отмечая, что это может быть лишь поселение, жители которого обслуживали грандиозный дворцовый комплекс фараонов.