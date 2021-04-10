Иран совершенствует центрифуги

На иранском ядерном объекте в Натанзе запущен новый цех по производству усовершенствованных центрифуг нового поколения. Он предназначен для серийного выпуска центрифуг IR-5 и IR-6. Поступила также информация о том, что власти Исламской республики приступили к испытаниям центрифуг IR-9, а президент Ирана Хассан Роухани отдал распоряжение:

"Начать операцию по подаче газа в центрифуги нового поколения на обогатительном комплексе в Натанзе".

После одностороннего выхода США из ядерной сделки Иран стал применять усовершенствованные центрифуги на своих объектах, а 1 апреля начал обогащение урана с помощью центрифуг класса IR-2m, тогда как по условиям ядкерной сделки он может обогащать уран только на центрифугах IR-1.

Тем временем 9 апреля в Вене состоялось второе на этой неделе заседание Совместной комиссии Ирана и международной "пятёрки"(Германии, Франции, Великобритании, Китая и России) . Две рабочие группы экспертов (по вопросам снятия санкций США с Ирана и по вопросам иранских обязательств в ядерной сфере) обсудили конкретные шаги для восстановления выполнения обязательств по СВПД в полной мере.

Ранее Вашингтон довёл до сведения Совместной комиссии Ирана и "пятёрки" свои соображения по вопросу отмены санкционного режима против Тегерана.