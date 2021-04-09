Зеленский: "Ситуация в Донбассе действительно обострилась"

Владимир Зеленский провёл ночь в Донбассе, в расположении подразделений Вооруженных сил Украины, заявили в пятницу в пресс-службе президента. На сайте главы государства уточняется, что Зеленский посетил позиции ВСУ "на переднем крае обороны", пообщался с военнослужащими и вручил им награды.

"Ситуация в Донбассе действительно обострилась, - заявил он журналистам. - Мы все это видим: и бойцы, и главнокомандующий. Все командиры понимают, что снайперы ведут огонь по нашим ребятам"...

В пятницу также стало известно, что заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которое должно было состояться в этот день, перенесено на неопределённый срок.

Накануне канцлер Германии призвала Россию отказаться от наращивания группировки у границ с Украиной. В ответ пресс-секретарь президента Путина заявил, что Москва сама решает, как ей передвигать войска по своей территории..

Отвечая на вопросы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс", замруководителя администрации Президента РФ Дмитрий Козак заявил: Всё зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, мы, видимо, вынуждены будем встать на защиту. Сегодня там уже достаточно закалённые в боях за 7 лет вооружённые формирования, которые способны удерживать оборону".

Ситуация в Донбассе обострилась в конце февраля, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля прошлого года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила Донецк и Луганск в эскалации, те заявили, что причина - в невыполнении Киевом июльских договоренностей.

В пятницу посол Франции на Украине Этьен де Понсен сообщил, что президент Украины в ближайшее время направится с визитом в Париж, где встретится с президентом республики Эммануэлем Макроном. По его словам, поездка может состояться в конце следующей недели. 5 апреля украинские СМИ сообщили, что в ближайшее время состоится разговор канцлера Германии Ангелы Меркель, Макрона и Зеленского, в ходе которого они обсудят обострение ситуации в Донбассе.