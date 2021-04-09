Донбасс: готовится ли в регионе полномасштабная война? | #Куб

Киев обеспокоен сосредоточением российских войск на своей границе. США предостерегают Москву от провокаций, а Владимир Зеленский отправился в Донбасс поддержать украинских солдат.

Что стоит за громкими заявлениями? Начнется ли в регионе полномасштабная война?

Разбираемся в “Кубе”.

Эскалация напряженности началась с того, что Украина заподозрила Россию в подготовке военных действий в Донбассе. На заявления Киева сразу же отреагировали США.

Мы не можем забыть о продолжающейся на Украине агрессии со стороны России и мы сильно обеспокоены недавней эскалацией российских агрессивных и провокативных действий на востоке Украины. Нед Прайс представитель Госдепа США

“Полностью не понятно, что там (на границе с Украиной) делают Россияне”, - заявил представитель Пентагона Джон Кирби. На что российский МИД ответил:

“Очевидные нарушения всех минских договоренностей Киевом налицо. А теперь вот Киев перешел от критики политических рамок урегулирования кризиса на Донбассе к угрозам военных действий. Надеюсь, это все-таки поможет встряхнуть благостное отношение в европейских столицах и что они все-таки потребуют от господина Зеленского выполнять минские договоренности в полной мере”, - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В ответ Украина заявила о полной поддержке со стороны Запада и решила возобновить переговоры о вступлении в НАТО.

На этом пути мы пользуемся полной и непоколебимой поддержкой международных партнеров, включая Европу и Соединенные Штаты. Владимир Зеленский президент Украины

США уклончиво ответили на заявления Зеленского о вступлении в НАТО. “Шансы на вступление Украины в НАТО равны нулю. Их нет вообще. Чтобы Украина вступила в НАТО, Североатлантический альянс должен отказаться от одного из основных требований к государствам, которые намерены в него вступать, а именно: чтобы данное государство не имело территориальных конфликтов”, - считает политолог Александр Гольц.

Гольц считает, что и России, и Украине выгодна сложившаяся ситуация.

"Переговоры по мирному урегулированию зашли в тупик. Украина не в состоянии выполнить условия минских соглашений. В этом смысде была сделана ставка конфронтационных акций в расчете на то, что это привлечет внимание запада, - сказал он. - В последние месяцы Россия лишилась инструментов давления на Запад. Уже нет предмета, вокруг которого можно вести торговлю".

А что думаете вы? Почему эскалация конфликта началась именно сейчас? В первые часы голосования наши читатели ответили, что сторонам надо готовиться к полномасштабной войне в Донбассе. Не согласны? Заходите на наши страницы в социальных сетях, голосуйте, делитесь своим мнением, и до новых встреч в “Кубе”.