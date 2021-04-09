Выжить в джунглях: история чудесного спасения бразильского пилота

Выжить - вопреки и благодаря. Это история чудесного спасения Антонио Сены - пилота одномоторного самолета. Аварийная посадка в джунглях и 38-дневный поход по непроходимым лесам в поисках цивилизации. В первые пять дней Антонио слышал шум вертолетов. Но спасатели из-за густой растительности его не заметили. Пилот решил, что его сочли погибшим. Дальше он мог рассчитывать только на себя.

Антонио Сена, пилот: "Когда я понял, что спасательная операция завершилась, я был полностью опустошен эмоционально. Тогда, возможно единственный раз, я подумал, что живым мне оттуда не выбраться, я погибну".

Что бы не сбиться с курса, Антонио следовал Солнцу. У пилота были фонарик и две зажигалки. Из еды - немного хлеба и вода. В джунглях мужчина смог питаться фруктами и яйцами птиц тинаму. Дары природы не компенсировали рисков. Антонио был крайне уязвим для хищников - крокодилов, ягуаров и змей.

Антонио Сена, пилот: "Я никогда не был в подобных местах - девственный, нетронутый лес... Я обнаружил, что Амазонка - это не один лес, а целых четыре или пять лесов в одном".

На протяжении опасного путешествия мужчину согревала мысль о его близких. Антонио родился в бразильском Сантарене. Несколько лет назад открыл ресторан. Из-за пандемии его пришлось закрыть. Антонио, имеющий лицензию пилота, начал осуществлять полеты для одного из незаконных золотых приисков. Последние наносят непоправимый вред экологии; старатели вырубают леса и заражают почву токсичной ртутью. Страдают и коренные жители тропических лесов. "У меня не было выбора", - говорит Антонио. "Надо было на что-то жить".

Спустя пять недель пути, Антонио вышел к лагерю собирателей бразильских орехов. Его накормили, дали чистую одежду и помогли связаться с семьей.

Антонио Сена, пилот: "К тому роковому полету меня привели особые обстоятельства. Поэтому, удивительно, что после всех злоключений и работы на тех, кто убивает леса, меня спасли люди, живущие в гармонии с природой. Это настоящее волшебство".

"Я больше никогда не буду работать на нелегальных приисках", - говорит Антонио. Сена прошел по джунглям 28 километров и потерял за время пути 25 килограммов.