"Ю.А. Гагарин" отправился на МКС

Пилотируемый корабль, названный именем Юрия Гагарина, отправился в пятницу на МКС в преддверии 60-летия первого полета человека в космос. Он доставил на орбиту космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также астронавта NASA Марка Ванде Хая.

В связи с предстоящим юбилеем на обшивку корабля была нанесена надпись "Ю.А. Гагарин", которая стала видна после выхода аппарата в космос.

Российским космонавтам предстоит проводить модуль "Пирс" и встретить на станции многофункциональный модуль "Наука". Для подготовки его стыковки им придется совершить несколько выходов в открытый космос. Всего в рамках экспедиции МКС-65 будет проведено более 50 научных исследований и экспериментов. Выполнение двух из них планируется в автоматическом режиме.