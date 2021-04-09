Сурвивализм: как пережить конец света?
Солнечный день в горах. Всего в часе езды от испанской столицы Мадрида. Сюда со всей страны съехались люди, чтобы принять участие в необычном мероприятии.
Это один из многих курсов, организованных по всей стране. Участников обучают основным навыкам, необходимым для выживания в случае, если все пойдет не так.
Испания - пандемия - сурвивализм
Хуан - опытный инструктор по выживанию. Также он известен как сурвивалист, или препаратионист. Термин, обозначающий тех, кто готовится к любой катастрофе, которая может обрушиться на нас в любое время. Инструктор говорит, что вера в это набирает силу с пандемией.
Сурвивализм набирает популярность в Испании, сильно пострадавшей от пандемии. Менее чем за год спрос вырос более чем на 30%, говорит руководитель этого курса выживания.
Кризис COVID-19 побудил интерес Паскуаля к сурвивализму. Бизнесмен проделал путь из Валенсии, в 4 часах езды отсюда, чтобы пройти курс. Он говорит, что хочет узнать, что делать, чтобы защитить свою семью.
Закрытые сообщества выживальщиков
Сообщества выживальщиков процветают в социальных сетях, где люди обмениваются проблемами и советами в условиях потенциальных катастроф. Проникнуть в их закрытую среду непросто.
Валери Гуре, Euronews:
— Человек, который должен был показать нам хранилище в Мадриде сегодня вечером, передумал, и это уже четвертый раз, когда выживальщики, которые сначала соглашались встретиться с нами в разных городах Испании, а потом отменяли встречу в последнюю минуту.
Один из наших контактов прислал нам видеозаписи запасов, которые у него есть на случай катастрофы.
Топливо, наборы для выживания, обезвоженные или консервированные продукты, а также маскировочная одежда, противоядерное оборудование, оружие и боеприпасы - это лишь некоторые из предметов, которые сурвивалисты запасают в индивидуальных или коллективных хранилищах, которые всегда засекречены.
Зарожденный в США во время холодной войны и часто связанный с ультраправыми идеологиями сурвивализм в Европе развивался в менее радикальных формах.
Басня о стрекозе и муравье
Философия тех, кто называет себя нео-сурвивалистами или выживальщиками, тем не менее вызывает беспокойство в глазах этого социолога и эксперта по сурвивализму.
Следующий мир — это то, к чему готовятся семьи, с которыми мы встречаемся недалеко от города Толедо, к югу от Мадрида. Они не из тех, кто разделяет мир на стрекоз и муравьев, но хотят поделиться своими знаниями.
Эти опытные выживальщики проводят нас в одно из своих знакомых мест, куда они иногда приходят, чтобы воссоединиться с природой и древними методами, такими как эта подземная печь, восходящими к доисторическим временам.
На случай конца света
Год назад Роберто и его жена Мелания открыли школу выживания. Закапывать продукты в лесу, чтобы выжить в течение нескольких месяцев, - часть их курса.
Они подготовили для нас набор сурвивалиста: медикаменты, консервы, семена, свечи, мыло, веревки и ножи - вот лишь некоторые из основных предметов инвентаря для выживания. После того, как он закопан, камень используется в качестве ориентира, чтобы найти его в случае необходимости.
Это демонстрация на камеру, но семейные запасы спрятаны где-то в другом месте и в большем количестве.
Роберто Фернандес Гарсия, сурвивалист, основатель школы выживания Гайа:
— Мы семья из 4 человек, скоро нас будет 5. У нас есть 3 ящика, закопанных как минимум в двух разных точках Испании. В одном из них есть все медицинское оборудование, в другом - еда, а в третьем - все необходимое для самообороны
Валери Гуре, Euronews:
— Вы уверены, что однажды вам все это пригодится?
Малания Морено Варас, сурвивалист, сооснователь школы выживания Гайа:
— Могут быть стихийные бедствия, потому что состояние планеты становится все хуже и хуже. Могут быть и другие пандемии. Могут быть всевозможные конфликты. Так что да, я думаю, что однажды мне это пригодится. Лучше, чтобы не пригодилось. Но если так случится, то все будет под рукой.
Роберто Фернандес Гарсия, сурвивалист, основатель школы выживания Гайа:
— Некоторые думают, что те, кто готовится к подобным вещам, сумасшедшие. Но это не так! Что может быть лучше, чем воссоединиться с природой, готовясь к тому, что может случиться. Не будучи одержимыми этой идеей, проводя дни в ожидании, что мир рухнет на следующий день. Нет, мы не готовимся к концу света, мы готовимся НА СЛУЧАЙ конца света.