Прощай, принц Филипп!

Флаги на всех знаковых зданиях в Великобритании приспущены. "Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату", — говорится в сообщении Букингемского дворца. Соболезнования в связи с кончиной супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского принца Филиппа поступают со всего мира. Со специальным заявлением выступил британский премьер-министр Борис Джонсон:

"Как опытный машинист, он помогал вести в нужном направлении королевскую семью и монархию, которая остаётся неоспоримо важным институтом для баланса и счастья жизни нашей страны", - сказал Джонсон, отметив не только службу принца Филиппа монархии и Великобритании, но и верность жене и семье как любящего супруга, отца, деда и прадеда.

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин написал в своём Twitter: "С грустью узнал о смерти Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Наши мысли и молитвы сейчас с королевой Елизаветой и народом Соединенного Королевства".

Выразила соболезнования и глава Еврокоммиссии Урсула фон дер Ляйен:

"Грустно было услышать о кончине Его Королевского Высочества принца Филиппа. Хотела бы выразить искренние соболезнования Её Величеству Королеве, Королевской семье и народу Соединенного Королевства в этот очень печальный день".

Вспоминали принца Филиппа в этот день и в Австралии, которую он посещал 21 раз. Генера-губернатор Зелёного континента Дэвид Харли выразил глубокие соболезнования королевской семье и всем народам Содружества:

"Его Королевское Высочество был очень популярен в нашей стране и всегда был желанным гостем на наших берегах. Он оказал большое влияние на более чем 775 тысяч молодых австралийцев, которые участвовали в международной программе Премия герцога Эдинбургского с момента её старта здесь в 1959 году. Многие австралийцы будут помнить Его Королевское Высочество, и многие люди во всём мире будут в ближайшие дни вспоминать о его замечательной жизни и наследии. Размышляя и вспоминая, мы особенно думаем о Её Величестве Королеве и её семье, которые потеряли любимого мужа, отца, дедушку и прадедушку. От имени австралийского народа я выражаю наши глубочайшие соболезнования Её Величеству и её семье, народу Содружества и всем людям, которые разделят эту печальную новость. Мы благодарим герцога Эдинбургского за его службу, его верность и любящую преданность Её Величеству, за его приверженность Австралии и всему Содружеству".

В последнее время здоровье принца Филиппа ухудшалось. Его последнее публичное выступление состоялось в 2017 году во время парада королевских морских пехотинцев перед Букингемским дворцом. В 2018 году он присутствовал на свадьбах принца Гарри с Меган Маркл, а также и принцессы Евгении с Джеком Бруксбэнком.