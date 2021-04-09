Новый виток насилия на улицах городов Северной Ирландии

Новую эскалацию межобщинного конфликта в Северной Ирландии обсудили главы кабинетов министров республики Ирландия и Соединенного Королевства - и Борис Джонсон, и Михол Мартин указали на недопустимость насилия и призвали к спокойствию жителей Северной Ирландии.

Было подчеркнуто, что правительства двух стран "продолжат", как было сказано, "находиться в контакте" по этой теме.

Как считают правоохранители, к беспорядкам могут быть причастны группировки, близкие к протестантской общине.

Поводом к волнениям послужило решение прокуратуры не привлекать к ответственности политиков из католической партии "Шинн фейн" за нарушение санитарных норм, поскольку те участвовали в похоронах бывшего боевика Ирландской республиканской армии.

В ЕС отреагировали происходящее на улицах Ольстера.

Эрик Мамер, официальный представитель Еврокомиссии: "Мы осуждаем беспорядки в городах Северной Ирландии. Никто не выиграет от случившихся погромов. Мы призываем всех участников к тому, чтобы воздерживаться от свершения актов насилия и нарушения порядка".

Схожие настроения - и в Вашингтоне. Вот что заявил Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента: "Мы чрезвычайно озабочены обострением ситуации в Северной Ирландии, мы едины во мнении с британскими и ирландскими политиками, как и лидерами общин Ольстера, в их призывах к спокойствию. Мы всегда неукоснительно поддерживали действия по обеспечению безопасности и поддержания благополучия и процветания Северной Ирландии и стремление к мирному сосуществованию всех ее жителей".

Конфликт между католиками и протестантами в Северной Ирландии имеет давние корни.

Первые хотели разорвать союз с Великобританией, присоединившись к независимой Ирландии, вторые выступали за то, чтобы Северная Ирландия оставалась в составе Соединенного Королевства.

Ситуацию разрядило заключенное почти четверть века назад соглашение Страстной пятницы.